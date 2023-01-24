В авто на лафете нашли марихуану

Инцидент произошел пару дней назад в пункте пропуска Бенякони на границе с Литвой.

«Пограничный наряд со служебной собакой во время осмотра салона Шевроле, перевозимого на прицепе-лафете, обнаружил под сиденьем вещество, похожее на марихуану», — сообщает Погракомитет.

За рулем грузовика находился гражданин Беларуси, который ввозил автомобиль из Литвы.

«Обращаем внимание лиц, осуществляющих перевозку транспортных средств через границу, на необходимость тщательной проверки салонов автомобилей, — напоминают в Погранкомитете.

Невнимательность может нанести не только материальный ущерб, но и обернуться привлечением к уголовной ответственности».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В минувшем году зафиксировано три аналогичных случая. Автомобили приобретались на западных автоаукционах и в дальнейшем ввозились в нашу страну на лафетах.

Всего за 2022 год пограничниками изъято более 167 кг наркотиков.