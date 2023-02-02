В Австралии нашли потерявшуюся в январе радиоактивную капсулу

В штате Западная Австралия нашли радиоактивную капсулу с цезием 137, которую компания Rio Tinto потеряла в середине января при перевозке с шахты в город Перт.

Размер у капсулы был крайне мал: 6 мм на 8 мм. Искали ее на 1400-километровом участке дороги. Пропажу обнаружили примерно через две недели неподалеку от города Ньюман, в двух метрах от обочины. Об этом официально заявил министр экстренных служб штата Стивен Досон.

Досон признался, что задача была совсем непростой, ведь искать такую капсулу на дороге — все равно что искать крошечную иголку в стоге сена. В данный момент специалисты проверяют находку на целостность. Позднее она будет доставлена на охраняемый объект.

О том, что капсула пропала, стало известно не сразу. Машина прибыла на склад в городе Перт 16 января, но об инциденте узнали только спустя 10 дней. Rio Tinto публично извинилась за случившееся.

Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов — в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная ее деятельность сосредоточена в Австралии и Северной Америке.