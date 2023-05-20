В Армении на месяц арестована женщина, которую обвиняют в похищении сына Пашиняна

На улицах Еревана сегодня прошла стихийная акция протеста. Как сообщают армянские СМИ, протестующие перекрыли проспект Аршакуняц столицы Армении и несколько улиц.

Они протестуют против решения суда об аресте Гаяне Акопян, обвиняемой в организации похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В акции принимают участие члены семей погибших солдат и их сторонники.

События, которые теперь называют попыткой похищения Ашота Пашиняна, происходили 17 мая. Представители общественной организации «Зов сыновей» усадили его в свою машину, однако сын армянского премьера, воспользовавшись короткой остановкой автомобиля на дороге, вышел из машины, после чего его сбил другой автомобиль организации, следовавший сзади. Ашот Пашинян, получивший травму ноги, обратился в полицию.

Организация «Зов сыновей» объединяет родителей погибших солдат.

Они утверждают, что Ашот Пашинян добровольно сел в машину, его не принуждали. Сейчас они объявили о начале бессрочного сидячего пикета у здания правительства и требуют освобождения Гаяне Акопян.