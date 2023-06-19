В Антарктике в разгар зимы фиксируют «плюс», а льда почти нет

Площадь морского льда в Антарктиде сокращается беспрецедентно быстро, из-за чего происходят глобальные изменения погоды и климата.

По данным ученых, под угрозой исчезновения оказываются и определенные виды животных, в частности императорские пингвины, некоторые виды тюленей и морских птиц.

Как сообщается, в течение 2007-2022 годов спутниковые исследования показывают постоянное снижение количества приполярного льда. А с 2016 года тенденции уменьшения льда становятся все более непрогнозируемыми.

Сейчас, в середине полярной зимы, лед должен быть самым мощным. Вместо этого полярники наблюдают беспрецедентный минимум ледяного покрова. Некоторые участки Антарктиды обнажились, потеряв ледовый покров в тех местах, где раньше такого не наблюдалось. Одной из самых аномальных акваторий по уменьшению льда является море Беллинсгаузена.

«Не обошли «ледовые перемены» и акваторию острова Галиндез. На днях в районе «Вернадского» зафиксировали температуру +3 С°. И хотя в этот период здесь должна быть настоящая антарктическая зима, а океан вокруг острова — замерзнуть, ожидаемый лед не образовался», — сообщают ученые.