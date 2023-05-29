В Абхазии собираются переименовать самую глубокую пещеру в мире

Чиновники в Абхазии хотят переименовать расположенную на территории республики самую глубокую пещеру в мире. В качестве причины они называют то, что спелеолог Александр Веревкин, чье имя она носит на данный момент, не имеет к ней никакого отношения и вообще никогда не бывал в Абхазии.

Планируется, что пещеру назовут в честь самого известного абхаза – знаменитого писателя Фазиля Искандера.

О планах по переименованию самой глубокой из всех известных пещер мира (зафиксированная глубина – 2 212 метров), расположенной в западной части Абхазии, объявил министр по туризму Теймураз Хишба.

Пещера была открыта более полувека назад и до 1986 года носила название «С-117» или «П-1-7». Спелеолог Александр Веревкин погиб в 1983 году при прохождении сифона пещеры Су-Акан в Кабардино-Балкарии. Спустя три года его друзья отправились в экспедицию в Абхазию, где в память о нем назвали пещеру его именем. На тот момент она находилась в стадии изучения и еще не считалась самой глубокой.

До поры никаких претензий к этому названию не возникало. Появились они после того, как в 2017 году международная экспедиция, изучая пещеру, смогла спуститься на рекордную глубину в 2 212 метров, и это достижение было зафиксировано Книгой рекордов Гиннеса. После этого все чаще стали звучать голоса, что нужно дать пещере новое название, привязанное к Абхазии.

«Я считаю, что крупнейшая пещера в мире, которая находится на территории нашей страны, должна иметь абхазское название. Но, на мой взгляд, один из лучших писателей XX века Фазиль Искандер заслуживает того, чтобы в честь него официально была названа эта пещера, так как именно он открыл ту самую глубину абхазской души», – заявил Теймураз Хишба.

Во избежание обвинений в русофобии или неуважении к миру исследователей, министр сразу же оговорился, что не имеет ничего против названий еще трех абхазских пещер, которые наряду с пещерой Веревкина официально входят в четверку самых глубоких в мире. Одна из них носит имя основоположника спелеологии Эдуарда-Альфреда Мартеля, другая — основоположника русского и советского карстоведения Александра Крубера, а третья называется «Московская», пишет JAMnews.