“Уже началось”: Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Беларусь

Александр Лукашенко заявил журналистам, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь уже началось.

«Речь шла о том, что он (президент России Владимир Путин, — Прім.) меня проинформировал, что подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном. Принято решение в развитие того, что сказано было устно. Надо было подготовить и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось», — заявил Александр Лукашенко, которого цитирует “Интерфакс”.

На уточняющий вопрос, находится ли ТЯО уже в Беларуси, он заявил, что уточнит это по возвращении в республику. «Возможно. Я приеду — посмотрю», — ушел от прямого ответа Александр Лукашенко.

Днем 25 мая Лукашенко сказал, что на форуме в Москве уже поблагодарил Путина за решение разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. И, кстати, в Минск белорусская делегация уже вернулась.