Ужас! В Молодечно отчим едва не задушил 18-летнего пасынка

45-летний пьяный мужчина схватил парня руками за шею и, угрожая убийством, душил его, пока тот не стал задыхаться…

«Отношения между отчимом и ребенком не заладились сразу — отчим часто «воспитывал» парня кулаками, — сообщает УВД Миноблисполкома. — Поэтому юноша долгое время проживал у родного отца в Российской Федерации, а к 18-летию вернулся к матери. Но, к сожалению, взаимоотношения так и не наладились… Последний инцидент закончился вызовом милиции.

Как рассказал участковому милиционеру потерпевший, когда отчим пьяный, он постоянно устраивает конфликты и предъявляет претензии, упрекая юношу, что тот не приносит деньги в дом и живет за чужой счет. В конце марта случилась очередная бытовая ссора, которая едва не закончилась трагедией.

В ходе скандала пьяный мужчина схватил пасынка руками за шею и, угрожая убийством, душил его, пока тот не стал задыхаться. Парень вырвался и убежал на улицу, где у прохожего попросил мобильный телефон, чтобы сделать звонок в милицию. Раньше юноша не обращался за помощью, опасаясь расправы и выселения. А мать, по словам заявителя, всегда принимала сторону своего возлюбленного…

По материалу проверки, собранному участковым инспектором милиции, прокурор Молодечненского района возбудил в отношении отчима уголовное дело по ст. 186 («Угроза убийством») УК Республики Беларусь. Ему грозит до трёх лет лишения свободы».