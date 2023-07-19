Ужас! В Бресте отец с венерическим заболеванием пять лет насиловал родного сына

Генеральная прокуратура сообщила про ужасающий случай, который произошел в Бресте.

Отец, зная о своем венерическом заболевании, пять лет насиловал малолетнего сына. В отношении второго ребенка он совершал иные действия сексуального характера.

Известно, что ранее семья стояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Однако позже ее сняли с учета – якобы ситуация исправилась.

Мать семейства, якобы, даже не подозревала, какой кошмар происходит в ее семье.

Сообщается, что в итоге горе-папаша отправлен за решетку на 15 лет и отбывает срок в условиях усиленного режима.

Как передает телеканал ОНТ, всего за последние пять лет в Беларуси более 3,5 тысячи детей стали жертвами преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы.