Увезли вместе с роялем: Юрию Антонову стало плохо на витебской сцене

В Витебске полным ходом идет Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Присутствует на нем и Юрий Антонов, который в последнее время не выступает на сцене и вообще редко выходит из дома из-за проблем с ногой. Его появление стало для зрителей настоящим сюрпризом.

Ради именитого артиста, согласившегося на участие в последний момент, машину подали к самому вагону поезда. Но 78-летний исполнитель «Крыши дома моего» ничем не выдал своих страданий и спустился на перрон при всем параде, несмотря на раннее утро.

Проблемы дали о себе знать чуть позже, когда он вышел на сцену. Сначала бодрящийся артист рискнул появиться вообще без трости, но был вынужден присесть за рояль, а потом вообще не смог встать. Так и пришлось его транспортировать вместе с инструментом к краю кулис, где он поднялся и скрылся с глаз зрителей, пишет «ЭГ».

Проблемы с ногой у Антонова начались несколько лет назад, когда он неудачно подвернул конечность. Позже начались боли в колене и он решился на замену сустава в Австрии. Но боли не уменьшились.

Он даже согласился на встречу с неким китайским целителем, который хоть и определил проблему, но не решил ее. Сказал, что нужный препарат оставил в Китае, а артист отказался туда лететь. Посчитал, что это выкачка денег.