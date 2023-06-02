Увезли в лес и забрали одежду: так хотели вернуть свои 150 тысяч долларов

Об этой истории рассказывает Следственный комитет.

В конце апреля 28 апреля трое мужчин (32, 34 и 39 лет) обманом вывезли жителя Могилева в лес, где угрожали и требовали вернуть долг в размере 150 тысяч долларов США. Они силой заставили потерпевшего раздеться, избивали и унижали его. Потом забрали одежду и уехали.

Сотрудники спецподразделения «Алмаз» их задержали. В ходе допросов мужчины рассказали следователю, что на протяжении 2 лет одалживали потерпевшему деньги. Житель областного центра делал ставки на договорные матчи в России и проиграл 150 тысяч долларов США.

«Должник старался частями возвращать деньги, но мужчин не устраивали суммы, именно поэтому они разработали преступный план, — говорят в Следственном комитете. — Следователем допрошены потерпевший, обвиняемые и свидетели. Изъята и приобщена к материалам уголовного дела видеозапись, подтверждающая противоправность действий злоумышленников.

Действия троих мужчин (32, 34 и 39 лет) квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 182 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 384 (принуждение к выполнению обязательств, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу».

Расследование уголовного дела продолжается.