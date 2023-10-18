Увеличилось число украинцев, подвергшихся эксплуатации в Нидерландах

В 2022 году заметно увеличилось число украинцев, которые стали жертвами эксплуатации в Нидерландах. Это стало известно из ежегодного отчета национального докладчика по проблеме эксплуатации людей, Конни Рейкен. В прошлом году поступило 51 обращение от украинцев, которые стали жертвами эксплуатации, в то время как в 2021 году было только семь обращений.

Ситуация вызывает особую тревогу, так как эти люди, бежавшие от войны, теперь подвергаются эксплуатации в Нидерландах. Мошеннические агентства по найму персонала злоупотребляют их уязвимым положением, вынуждая работать за малую оплату или даже без оплаты. Имеются случаи, когда людям приходилось спать на местах работы.

В общей сложности зафиксированы 814 случаев сексуальной, уголовной и трудовой эксплуатации. Национальный докладчик считает, что это лишь верхушка айсберга, и в реальности жертвами эксплуатации становятся около 5 тысяч человек ежегодно.

Проблемой остается недостаток информации, так как жертвы не всегда осознают свое положение или не знают, куда обращаться. Кроме того, недостаточно ресурсов и возможностей у следственных органов, что снижает количество установленных подозреваемых и заведенных дел.