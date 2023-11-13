Увеличение минимальной зарплаты на 13%: Беларусь принимает меры в поддержку низкооплачиваемых работников

С 1 января 2024 года в Беларуси увеличится минимальная зарплата на 13%, объявил премьер-министр Роман Головченко. Это решение вписывается в систематические усилия по поддержке бюджетников, включая специальные категории, такие как врачи и учителя, а также низкооплачиваемых работников.

С начала текущего года минимальная заработная плата уже была увеличена на почти 15%, и в 2024 году ее планируется установить на уровне Br626. Этот шаг призван поддержать наименее обеспеченные слои населения и обеспечить им более достойные условия труда.

Головченко также отметил, что в этом году было дважды пересмотрено базовое вознаграждение для бюджетников, включая базовый оклад, который влияет на заработную плату госслужащих и военнослужащих.

В рамках системы стимулирования и поддержки работников бюджетного сектора, с начала 2023 года были введены дополнительные стимулирующие выплаты на общую сумму Br1 млрд. Эти меры охватили учителей, воспитателей, врачей, средний медицинский персонал, а также работников в сферах спорта, социального обслуживания и культуры.

Премьер-министр также подчеркнул, что в реальном секторе экономики проводятся комплексные плановые мероприятия для согласования уровня заработной платы с ростом производительности труда, что способствует устойчивому развитию и социальной защите граждан.