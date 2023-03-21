«Утро наступает всегда»: Надежда Мелешко написала книгу

На нее уже открыт предзаказ.

«Я верила, что доживу до этого момента, и сейчас у меня просто дрожат коленки, — говорит Надежда Мелешко о своей книге. — Такой торжественный и ценный момент для меня, моей семьи, и, конечно, для моей любящей и заботливой аудитории.

«Книга Надежды. Утро наступает всегда» – именно так она называется.

Благодарю вас за множество предложенных названий, вы меня очень вдохновили и направили. Это название придумала моя близкая подруга Маша.

Каждое наше утро – чистый лист и возможность что-то начать заново, оно приходит несмотря ни на что, солнце появляется из-за горизонта и дарит надежду всему живому. Вот и я буду надеяться до тех пор, пока встает солнце и наступает утро.

Что такое предзаказ? Это возможность первыми заказать мою книгу, если вы очень-очень ее ждете и хотите стать первыми обладателями, выразить свое доверие и заинтересованность.

Предзаказ доступен в главной книжной онлайн-сети «Лабиринт», и на время предзаказа там действует приятная скидка, пусть это будет приятный подарок за вашу лояльность.

Как только «Книга Надежды» придет из типографии, вы получите ее одним из первых.

В этой книге мое сердце, вся моя история и очень много сокровенных мыслей, которыми я не делилась в блоге никогда. Там есть главы, которые вас шокируют, но вы справитесь, я уверена.

Надеюсь, она многим подарит крылья. Тем, кто борется, тем, кто здоров, тем, кто утратил радость жизни. Иногда читать ее больно, но эта та боль, которая лишь напоминает тебе о том, что ты живой.

И ведь эта книга все равно не про рак. Она о том, как жить счастливо вопреки!

Доставка книги возможна по всему миру».

Вот что написано на сайте интернет-магазина «Лабиринт» в аннотации к изданию «Книга Надежды. Утро наступает всегда»:

«Когда фотограф и популярный блогер Надежда Мелешко столкнулась с серьезным диагнозом, ей было 32 года. 50 химиотерапий и приговор врачей не сломили хрупкую молодую женщину, маму двоих детей. Автор честно и искренне рассказывает о том, что пережила и продолжает переживать, о своих чувствах и страхах. Это светлая книга о ценности жизни и о важности каждого момента. Откровенный и пронзительный рассказ о том, как жить с тяжелым диагнозом. Автор делится способами, которые помогли ей изменить мышление, — медитации, аффирмации, новое дело, забота о других, практики по работе с сознанием. Книга станет поддержкой для тех, кто серьезно болен и их родных, и для тех, кто отчаялся и потерял смысл жизни.

Небольшие отрывки из первой главы книги Надежда Мелешко опубликовала в своем Инстаграм.

«Глава 1. «Лишь бы твоя вера была сильнее твоего страха»

«Мила, у меня есть идея курса по СММ. Как ты смотришь на то, чтобы обсудить сотрудничество?» — написала я в октябре 2020 одному начинающему продюсеру Миле Литвинской, так как понимала, что тот проект, который хочу сделать я, те масштабы я точно не вытяну.

А потом долго не читала ответное сообщение. Боялась, что она согласится. Ведь тогда идея перестанет быть просто идеей и придётся воплощать её в реальность…

Страх успеха. Да-да! Вы удивитесь:) Иногда он бывает даже сильнее, чем страх неудачи. Потому что если у вас получится, то придётся решать новые задачи нового масштаба. Идти туда, где ты раньше не был. А как оно там? А вдруг новый уровень окажется слишком большим для меня?

Знаете, у меня было миллион страхов.

Я боялась, что потеряю доверие аудитории, с которой так долго строила сердечные тёплые отношения. Что меня посчитают очередной инфоцыганкой с очередными бестолковыми курсами.

Боялась, что я интересна только как «девушка, которая борется с болезнью». А на мою экспертность, огромный опыт и кладезь ценных знаний по СММ всем плевать.

Но все эти страхи перекрывало одно. То, что в целом всегда помогало мне по жизни. Было такой «путеводной звездой». То, что в самые сложные моменты не давало опускать руки.

ВЕРА.

Вера в то, что я иду туда, куда нужно.

Вера — это такой маячок в вашем сердце. Он никогда не врёт. Просто иногда мы сами заглушаем его и боимся услышать. Потому что тогда нам придётся делать то, что мы действительно хотим)

Прислушайтесь к своему «маячку» — о чём он хочет сказать вам сейчас? О чём говорит ваша вера?..»

В скором времени книгу Надежды Мелешко можно будет заказать и в одном из белорусских интернет-магазинов.

Выход книги запланирован на апрель.