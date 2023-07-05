Утечка данных пользователей крупного интернет-магазина произошла в Беларуси

Утечка сведений о более чем 220 тысячах пользователей крупного интернет-магазина, занимающегося реализацией товаров для детей, произошла в Беларуси. Об этом сообщил Национальный центр защиты персональных данных.

«В результате несанкционированного доступа к информационной системе ООО «ДПМ» незаконно были распространены персональные данные пользователей интернет-магазина buslik.by», – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что злоумышленники уже выставили на продажу базу данных, содержащую персональную информацию о более чем 220 тысячах пользователей ресурса.

По данным ведомства, в сеть «утекли» фамилии, имена и отчества, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты.

В настоящее время по этому факту центр проводит проверку.

В ведомстве напомнили, что при нарушении систем защиты персональных данных операторам нужно не позднее трех рабочих дней уведомить центр о произошедшем, а также сообщить пользователям о произошедшей утечке, направив им рекомендации по изменению паролей от личного кабинета.