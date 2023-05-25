Ушла легенда: Тина Тернер скончалась на 84-м году жизни

В Швейцарии ушла из жизни легендарная певица, танцовщица и актриса Тина Тернер (Анна Мэй Буллок). О смерти легенды сообщило агентство Reuters, ссылаясь на информированного представителя певицы.

«Тина Тернер, ставшая одной из лучших певиц всех времен, скончалась в среду в возрасте 83 лет. Она мирно ушла после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте», — сообщило издание.

Действительно, у Тернер в последние годы были большие проблемы со здоровьем. Ее в 2013 году сильно подкосил инсульт, который случился через три дня после ее свадьбы с Эрвином Бахом. Певице пришлось заново учиться ходить. Спустя три года у Тернер обнаружили рак кишечника. Кроме того, из-за злоупотребления гомеопатией певица имела почечную недостаточность. Она даже задумывалась о добровольном уходе из жизни, записавшись в программу Exit. Но все-таки не пошла на этот шаг. В итоге актрисе пришлось пережить еще и трансплантацию почки с серьезными осложнениями.

Тина Тернер имела множество талантов, за что поклонники ее буквально боготворили. Она заслуженно считается одной из лучших танцовщиц и певиц мира. Она также имела титул «Королевы рок-н-ролла».

Родилась легенда в штате Теннесси (США) в семье священника. В шоу-бизнес она попала в 18 лет, познакомившись с музыкантом Айком Тернером. Популярность им принесла композиция A Fool in Love, выпущенная в 1960 году. Вскоре певица вышла замуж за Тернера, но их совместная жизнь не сложилась: была полна скандалов, насилия и наркозависимости. В составе группы она выступала до середины 70-х, после чего начала сольную карьеру, которая ей принесла еще большую известность.

Тина Тернер прожила очень бурную и яркую жизнь. Она дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса: за выступление перед самой большой платной аудиторией и за продажу самого большого количества билетов на свои концерты. В 1991 году Тина Тернер была заслуженно включена в Зал славы рок-н-ролла.