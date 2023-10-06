Ушла из жизни Регина Домбровская: Белорусская актриса, звезда ‘Каменской’ и ‘Мухтара’

Белорусская актриса Регина Домбровская, известная своими ролями в популярных фильмах и сериалах, ушла из жизни этим летом. Несмотря на то, что её уход оставался незамеченным, её яркий творческий след навсегда останется в памяти зрителей.

Регина Леонтьевна Домбровская завершила обучение в Белорусском театрально-художественном институте и долгое время служила в театре имени Янки Купалы. Она впервые привлекла внимание публики в начале 60-х годов, снявшись в фильме «Не плачь, Аленка». Её талант и профессионализм также проявились в работе над проектами «Факт биографии», «Дети Ванюхина», «Ускоренная помощь», «Каменская», «Восьмидесятые», «Журов» и «Мухтар. Новый след».

Регина Домбровская также была успешной радиоведущей, озвучивала анимационных персонажей и занималась певческой деятельностью. Её голос стал знаковым для персонажа котенка Филя в мультфильме, и она также принимала участие в озвучивании проектов «Не шуршать!», «Динозаврик», «Аленкин цыпленок», а также исполнила песни в «Светлячке и росинке».

Со смертью Регины Домбровской ушёл талантливый и выдающийся артист, но её творчество будет жить в сердцах зрителей и поклонников искусства.