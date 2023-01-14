Умерла Инна Чурикова

Знаменитой актрисе было 79 лет. Она попала в больницу в ночь на 4 января.

Летом прошлого года российские сми сообщали, что Чурикова была госпитализирована с жалобами на боль от ушибов и что у нее диагностировали переломы ребер — во время спектакля она внезапно упала со сцены. Очевидцы тогда сообщали, что не поняли, что случилось — то ли актриса оступилась, то ли почувствовала себя плохо. Артистку пришлось госпитализировать, сообщалось, что она даже побывала в реанимации. Что именно произошло и какой диагноз поставили врачи, так и осталось тайной — Чурикова предпочитала не посвящать публику в столь личные дела.

«При этом утверждалось, что в ходе обследования у пациентки также выявили некие новообразования головного мозга, которые могли быть последствиями падения. В октябре сама Чурикова сообщала, что еще не восстановилась, но подробности о состоянии здоровья не приводила, пишет mk.ru. — На днях директор «Ленкома» сообщал, что у артистки еще «немножко есть признаки ОРВИ, но ничего страшного нет». Варшавер также отмечал, что она «рвется в театр» и могла бы вернуться на сцену уже в феврале».

Народная артистка СССР Инна Чурикова будет похоронена 17 января на Троекуровском кладбище в Москве.

Как сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер, перед похоронами в тот же день в театре состоится церемония прощания.