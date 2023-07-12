На 45-м году жизни умерла актриса Театра-студии киноактера Лариса Маршалова, сообщили в театре.

По словам сотрудников театра, предварительной датой прощания и похорон назначено 14 июля.

Актриса пришла в театр в 2001 году, начинала свою актерскую карьеру с маленьких ролей, но ее искренняя игра сразу покорила зрителей.

Лариса Маршалова сыграла главные роли в таких постановках, как «Анна Снегина», «Как выходят в люди, или На всякого мудреца довольно простоты», «Механический человек» и других.

Она также снималась в белорусских и российских фильмах и сериалах, сыграла роли в десятках картин.