«Ума не хватило сделать просто и понятно»: Лукашенко прокомментировал скандал на ЦЭ

Система подсчета баллов на ЦЭ должны быть понятной и обычной, заявил Александр Лукашенко, комментируя скандал вокруг централизованного экзамена.

Напомним, 29 мая выпускники школ узнали результаты ЦЭ по белорусскому и русскому языкам. Однако многим ученикам и их родителям полученные баллы и в целом система подсчета показались странными. После этого случился настоящий скандал. Министр образования даже пригрозил ответственностью тем, кто «распространял фейки».

«Целую бучу подняли после единого централизованного экзамена. Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы», — сказал Лукашенко, которого цитирует БелТА.

Он отметил, что раньше такого не было – была простая и понятная система подсчета.

«Они начали какие-то статистические цифры выводить на компьютере. Кому это надо? По-моему, мы поступали: знаешь – тройка, очень хорошо знаешь – четверка, очень-очень хорошо – отлично. А тут какие-то баллы на компьютере высчитывали», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что министр образования Андрей Иванец заявил, что пересчета баллов не будет.