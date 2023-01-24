Украл у приятеля кортик и 13 альбомов с марками

Потерпевший оценил похищенное в 30 тысяч долларов.

Во Фрунзенское РУВД обратился минчанин, из квартиры которого пропали награды, принадлежавшие отцу и деду, а также коллекция марок.

По подозрению в краже оперативники уголовного розыска задержали 41-летнего знакомого хозяина квартиры, с которым они дома в компании употребляли алкоголь. Уходя, мужчина забрал с видного места медали, орден и наградной кортик, а также 13 альбомов почтовых марок.

Награды и коллекцию фигурант продал с рук за 400 долларов, при том что потерпевший оценил похищенное в 30 тысяч долларов.

Благодаря оперативным действиям сотрудников милиции, которые раскрыли преступление в течение дежурных суток, имущество изъято и будет возвращено владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.