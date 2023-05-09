Корреспонденты Associated Press украинские фотограф Евгений Малолетка, видеограф-документалист Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко, а также европейский корреспондент Лори Хиннант удостоены Пулитцеровской премии 2023 года в номинации «Служение обществу». Об этом сообщается на сайте премии.

Эти журналисты были единственными представителями западных СМИ, которые находились в Мариуполе во время российского обстрела. Наиболее известным стал репортаж из мариупольского роддома.

Мариупольская команда Associated Press также получила вторую премию в номинации «Новостная фотография» — в том числе, за работы Евгения Малолетки.

Номинация «Служение обществу» Пулитцеровской премии считается самой престижной — в ней, единственной, победителям вручается золотая медаль.

Еще две премии получили журналисты The New York Times — за материалы про Бучу.

В апреле Евгений Малолетка уже получил премию World Press Photo за снимок из Мариуполя, на котором во время обстрела несут раненую беременную женщину. 32-летняя Ирина Калинина умерла вскоре после родов.

В то же время за публикацию, в том числе, фотографий Малолетки Следственный Комитет России завел уголовное дело на публициста Александра Невзорова.