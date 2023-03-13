Украинская теннисистка не явилась на матч против белоруски Арины Соболенко

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала супертурнира в американском Индиан-Уэллсе.

В 1/16 финала соперницей минчанки должна была стать украинка Леся Цуренко, которая отказалась от борьбы.

Арина Соболенко сыграет в 1/8 финала с Барборой Крейчиковой из Чехии. В текущем сезоне именно Крейчикова нанесла единственное поражение белоруске — в четвертьфинале турнира в Дубае.

Интересной получилась игра в мужском турнире между Ильей Ивашко и Даниилом Медведевым. Белорус оказал серьезное сопротивление – 2:6, 6:3, 1:6, но далее прошел российский теннисист.

В Индиан-Уэллсе борьбу в одиночном турнире из белорусских игроков борьбу продолжает лишь Арина Соболенко, сообщает НОК Беларуси.