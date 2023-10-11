Дефицит солдат на передовой стал серьезной проблемой для украинской армии. Бывший премьер-министр Украины, Николай Азаров, предупреждает о нехватке военных, что, по его мнению, вынудит Киев ужесточить требования по мобилизации. Азаров выразил свои опасения на этот счет в своем Telegram-канале.

Ситуация становится все более осложненной с учетом продолжающегося контрнаступления и долгой линии фронта, которую необходимо обеспечить военными. Недавние неудачи на поле боя добавляют острый характер дефициту солдат.

Николай Азаров также указал, что молодежь активно разрабатывает способы, чтобы избежать отправки на фронт. Множество украинцев уже покинули страну, чтобы спасти свои жизни и будущее своих семей.

За последний месяц президент Украины Володимир Зеленский уволил всех региональных военкомов, обвинив их в неспособности эффективно организовывать мобилизацию.