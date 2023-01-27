Украине предлагают «38-ю параллель»

Чем грозит раздел по примеру Северной и Южной Кореи?

Предложения установить перемирие в Украине по образцу «38-й параллели» звучат в виде намеков и со стороны России, и со стороны Запада. Об этом недавно заявил и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Как «делили» КНДР и Южную Корею в 1950-53 годах и к чему это привело 70 лет спустя?

О том, что политики в разных странах мира подталкивают к разрешению российско-украинского конфликта по корейскому сценарию, СМИ начали писать еще летом прошлого года. Американский журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус вспомнил ситуацию на Корейском полуострове: «У Кореи не было возможности добиться военной победы за приемлемую цену». И потому кандидат в президенты от республиканцев Дуайт Эйзенхауэр принял решение заключить на первый взгляд невыгодное соглашение о мире.

«Прекращение огня в Корее в июле 1953 года могло показаться многим американцам и их храбрым южнокорейским союзникам поражением. Но сегодня Южная Корея – одна из экономических жемчужин мира, хотя война так и не привела к мирному соглашению, а линия прекращения огня с токсичным соседом на севере почти 70 лет остается хрупкой. Возможно, это снимок послевоенной Украины», – написал Дэвид Игнатиус.

До недавнего времени подобные идеи были только авторскими журналистскими домыслами, но 8 января 2023 года уже официальное лицо – секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по «корейскому» сценарию, предусматривающему фиксирование установившихся на фронте границ и разделение украинского государства.

По словам секретаря СНБО, Киеву сейчас предлагают «корейский вариант» окончания военных действий – раздел территорий между РФ и Украиной по условной «38-й параллели», по которой разделили когда-то единую Корею на два государства – КНДР (Северную Корею) и Южную Корею.

Что же произошло на Корейском полуострове в середине прошлого века и как две страны живут с этим сегодня?

Война Севера против Юга: корейский вариант

Корея была оккупирована японцами еще в 1913 году. В результате Второй мировой войны она была разделена на советскую и американскую оккупационные администрации, при этом именно Республика Корея (южная часть полуострова) была признана ООН. Оба государства не признавали существование друг друга и считали другую оккупированной идеологическими врагами территорией (интересно, что своей столицей оба государства считали Сеул). В конце концов, это привело к разгоранию войны между ними в июне 1950 года.

То, что планировалось как блицкриг Северокорейских войск, растянулось в трехлетнюю войну с вмешательством могущественных государств. Сначала Югу, вооруженные силы которого были отброшены вплоть до южного побережья (т.е. оккупирована почти вся территория Республики Корея), помогли США. Решением Совбеза ООН была объявлена полицейская миссия (СССР бойкотировал заседание Совбеза ООН в знак протеста против непризнания провозглашенной в 1949 году Китайской Народной республики, поэтому не смог воспользоваться правом вето) – в ее состав вошли 16 государств, еще 41 страна оказывала техническую помощь. Однако де-факто основу контингента составляли американские войска.

Южная Корея вместе с союзниками оттеснила армию Севера на их крайние рубежи, оккупировав почти всю территорию коммунистической Кореи. Тогда на авансцену вышла КНР, отправившая на полуостров свою 270-тысячную армию. В конце концов, фронт стабилизировался на довоенной линии разграничения, которая проходит по 38-й параллели.

Боевые действия продолжались три года. Неформально в них участвовала и Советская армия (в основном авиация, которой было запрещено перелетать линию фронта, чтобы не раскрыть свое присутствие). И главное, удалось избежать прямого конфликта между ядерными державами (Китай получил ядерное оружие позже).

Завершение войны без мира и дальнейшая судьба обеих Корей

Активная фаза боевых действий завершилась подписанием перемирия в 1953 году. При этом президент Республики Корея Ли Сын Ман выступил категорически против соглашения, которое фиксировало довоенное распределение полуострова по 38-й параллели, выражая желание воевать до победного конца. Однако соглашение о мире с КНДР все же было заключено от имени ООН (силы которого и воевали на стороне Юга).

Официально обе Кореи подписали перемирие при посредничестве ООН только 13 декабря 1991 года. Мирный договор так и не был заключен. При этом в 1953 году Республика Корея заключила союзный договор с США – с этого времени на ее территории размещается американский военный контингент.

Следует отметить, что, несмотря на распространенные представления, разница в экономическом и общественном развитии между двумя корейскими режимами не сразу стала столь разительной. После войны именно Северная Корея была промышленно развитой страной. Юг же к концу 1980-х был авторитарным государством.

Контраст между обоими государствами стал усиливаться в силу стагнации экономики Севера, чья тоталитарная власть умудрилась рассориться со всеми. Даже СССР в северокорейских нарративах прошел долгий путь от «единственного освободителя корейцев от японского ига» до чуть ли не нахлебника «героической партизанской борьбы Ким Ир Сена», который явно прогнал японцев с полуострова самостоятельно.

А все дело было в идеологии Чучхэ – «опоре на собственные силы», которая усиливала личную неограниченную власть Ким Ир Сена (как потом оказалось, он стал основателем настоящей диктаторской династии, ведь сейчас государством безраздельно руководит уже его внук – Ким Чен Ын) и приближала экономическую катастрофу. Уже в 80-е годы Ким Ир Сен стал «живым богом», а население Корейской народной демократической (!) республики оказалось на грани голода, который таки пришел в следующем десятилетии. С тех пор разница между развитием Северной и Южной Корей стала в прямом смысле видна из космоса.

Северная Корея прошла обратный путь от технологически развитой страны до экономически отсталой диктатуры (ВВП страны в 1953 году составлял 1,3 миллиарда долларов), к 1987 году ею управляла военная хунта. Голод в КНДР – это уже не сенсационная новость. Даже Беларусь время от времени направляет туда гуманитарную помощь.

А вот Южная Корея сейчас является 10-й экономикой мира по ВВП. Страна является одним из лидеров в мире по уровню развития образования, науки и технологий – компании Samsung, LG, Hyundai родом оттуда. Однако южане не считают свое общество идеальным. Одной из главных проблем своего государства они называют социальное неравенство, которое является побочным эффектом бурного экономического развития. На этом фоне возникают даже определенные симпатии в сторону коммунистического Севера.

Борьба со временем: захотят ли объединения следующие поколения?

Сейчас два государства разделяет демилитаризованная зона и линия фортификационных сооружений, обозначающих границы (или разделительную линию) между обеими Кореями. При этом по обе стороны 38-й параллели не оставляют надежд на объединение. Формально каждая Корея считает другую оккупированной территорией, а не отдельным государством.

Почетный профессор Университета Аджу Ким Эн Рае считает, что окончательное освобождение страна может отметить только, когда Юг воссоединится с Севером. Ему вторит президент Корейской ассоциации политических наук Чой Джин У, который назвал объединение с Севером важнейшей целью существования Республики Корея, недостижение которой нивелирует все экономические достижения.

За годы сосуществования через железный занавес из Северной Кореи на юг прорывались тысячи перебежчиков, охотно принимаемых правительством Южной Кореи. Сыном беженца с Севера был предыдущий президент Республики Корея Мун Чже Ин, с 2018 года он добавил энергии инициативе объединения обеих частей полуострова, правда, так и не смог разглядеть желание мира в глазах Ким Чен Ына.

Часто беженцы с Севера организуют акции по запуску воздушных шаров через демилитаризованную зону с надписями, призывающими к сопротивлению тоталитарным властям. Эти акции вызывают демарши со стороны Пхеньяна (столица Севера). Именно переселенцы и их дети и внуки являются основным двигателем идей объединения двух народов. Их тоска по Родине понятна, ведь после эмоционального подъема в первое время пребывания в свободном обществе их ждали жесткие будни борьбы за место под солнцем в условиях рыночной экономики, которое сами южнокорейцы считают слишком конкурентным. Привыкшие к другим реалиям мигранты с Севера далеко не всегда полноценно адаптировались на новом месте. Они, вместе с ветеранами войны, являются самым мощным двигателем идеи объединения обеих Корей.

Однако время неумолимо. Идея объединения становится все слабее по мере того, как единая Корея из живой памяти людей перемещается на страницы учебников истории. Если в первые десятилетия после войны тысячи семей мечтали о воссоединении и возвращении в родные дома, то для современного поколения это скорее дань исторической традиции, что не может не сказываться на общественных настроениях. Следствием этого является падение общественной поддержки идей объединения с Севером. Так, в 2018 году 77% корейцев заявили, что при выборе между экономическим ростом и объединением выбрали бы первое. Хотя в целом большинство корейцев поддерживают эту идею, однако тенденция неутешительная, так, в 2019 году объединение считали безусловно необходимым 53% опрошенных, по сравнению с 64% в 2007 году, и 40% заявили, что их устраивает имеющееся положение вещей – по сравнению с 27% в 2007 году.

Среди молодежи идея объединения Кореи популярна в контексте гарантии мира, а не как стремление к воссоединению с другой частью единого народа.

Конечно, в таких делах, как строительство нации, трудно что-то точно прогнозировать, однако в ближайшем будущем никаких перспектив мирного объединения таких разных режимов не предвидится, тем более что сейчас они снова оказываются по обе стороны новой Холодной войны.

Вывод из этого можно сделать один. Время – основной враг мирного решения проблемы. Целые поколения, выросшие по обе стороны железного занавеса, уже имеют мало общего друг с другом, и опыт перебежчиков с Севера это лишь подтверждает. Если в первые годы всем казалось, что разделение по 38-й параллели – это нечто противоестественное и временное, то чем меньше остается живых свидетелей существования единой Кореи, тем больше идея объединения переходит из ранга чего-то практического в сферу трансцендентного и идеалистического.

Если две Кореи не объединятся в течение жизни этого поколения (что наиболее вероятно), то единственным фактором объединения в будущем станет только «вечный дух единого тысячелетнего народа». Насколько существенным будет такой фактор в современной геополитической системе, покажет история. Но здесь корейцы могут принять во внимание историю украинского народа, сохранившего духовное единство на протяжении веков разделения разными империями.

В Украине, кстати говоря, категорически отвергают идеи разделения на север и юг ради мира. Там считают, что корейский опыт «временного» раздела и замораживание по линии столкновения, это отложенная война. Они намерены победить уже в этой.

Иван ЯНЮК.

(«Фокус»)

Публикация из № 7 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.