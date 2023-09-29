Украинцы могут въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам: историческое решение

Владимир Путин подписал важный указ, который открывает двери для граждан Украины на территорию России без необходимости визы. Это решение охватывает как действующие, так и истёкшие внутренние украинские паспорта.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации, и это решение открывает новые перспективы для миллионов украинцев.

Согласно указу, украинцы теперь могут въезжать в Россию, предъявляя как внутренний, так и заграничный украинский паспорт, а также дипломатический или служебный паспорт. Кроме того, это правило распространяется и на представителей морских и авиационных экипажей, которые смогут въезжать на территорию России с использованием удостоверений личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

Этот исторический шаг подчеркивает важность разрешения конфликта между двумя странами и стремление к укреплению дружественных отношений.

Следует отметить, что в МИД России подчеркнули, что Россия не намерена отыгрываться на обычных украинцах за введение визового режима Киевом, что подчеркивает важность этого решения для облегчения жизни обычных граждан и развития мирных связей между двумя странами.