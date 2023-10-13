Украина вышла из соглашения о чрезвычайных ситуациях в рамках СНГ

Украина объявила о своем выходе из Соглашения о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подписанного в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) 22 января 1993 года в Минске. Соглашение предусматривает контроль за состоянием потенциально опасных объектов, взаимное оповещение об их состоянии и взаимную помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Это решение о выходе Украины из данного соглашения является частью более широкой тенденции страны выходить из различных международных соглашений и договоренностей, как с Россией, Беларусью, Сирией, так и в рамках СНГ. Украинские власти подчеркивают свою намеренность рассматривать соглашения, которые связаны с Россией и ее союзниками, и принимать решения о выходе, в целях демонстрации независимости и суверенитета.

Выход Украины из соглашения о чрезвычайных ситуациях в СНГ может повлиять на сотрудничество в области предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями в регионе.