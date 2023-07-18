Украина разрушает дороги на границе с Беларусью

Для укрепления обороны Украина начала разрушать дороги на границе с Беларусью. Украина максимально усилила границу с Беларусью. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает ТАСС.

По его словам, граница с Беларусью была усилена максимально и данные работы не прекращаются. Они идут от Волыни до Черниговской области, по всей протяженности линии границы с Беларусью, которая составляет более тысячи километров.

Он добавил, что украинская сторона строит на границе инженерные заграждения, фортификационные укрепления, разрушает дороги. Демченко пояснил, что дороги разрушают для того, «чтобы сделать невозможным подход техники».

— Минирование — это дополнительный элемент, который также используется на этом направлении, — сообщил он.