Украина разорвала с Беларусью соглашение об избежании двойного налогообложения

Об этом информирует Министерство по налогам и сборам Беларуси.

«Республикой Беларусь по дипломатическим каналам получено уведомление украинской стороны о решении Украины прекратить действие Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 24 декабря 1992 года (далее – Соглашение) на основании статьи 62 Венской конвенции, — говорится в сообщении МНС. — Указанное уведомление является односторонним отказом от исполнения Украиной своих обязательств по Соглашению в нарушение положений, закрепленных статьей 28 Соглашения.

В сложившихся обстоятельствах белорусская сторона вынуждена считать Соглашение прекратившим действие.

В связи с изложенным информируем, что положения Соглашения не подлежат применению к доходам, начисленным (выплаченным) с 1 января 2023 года, а также к прибыли, имуществу за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2023 года».