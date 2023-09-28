Украина продолжает транзит газа из РФ для поддержки европейских партнеров

Украина оставляет открытым путь для транзита российского газа через свою территорию исключительно с целью поддержки стран Европы, которые в противном случае столкнулись бы с серьезными трудностями. Об этом заявил председатель правления компании «Нафтогаз Украины», ответственной за добычу, транспортировку и переработку нефти и газа, Алексей Чернышов.

«Единственной причиной, по которой мы продолжаем технически оказывать поддержку в транзите российского газа, является необходимость помочь европейским странам, особенно тем, которые не имеют доступа к другим маршрутам поставок. Например, чехам, австрийцам, венграм и словакам сильно ограничен доступ к альтернативным поставкам», — сказал Чернышов в интервью журналу Newsweek.

Он подчеркнул, что Украина продолжает транзит газа «исключительно в интересах европейских партнеров», чтобы предотвратить их возможные проблемы. «Мы делаем это, чтобы вы не замерзли», — добавил он.

Вопрос о продлении контракта на транзит российского газа через Украину после 2024 года остается открытым. Глава «Нафтогаза» отметил, что в настоящей ситуации нет возможности для коммерческих или практических договоренностей между сторонами. Однако он выразил надежду на то, что Украина сможет использовать новые возможности и стать важным поставщиком энергии на европейском рынке.

Срок действия текущего договора о транзите российского газа через Украину истекает в конце 2024 года. Ранее в этом году министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что вероятность продления контракта мала. Это вызвало опасения некоторых стран, в частности Венгрии, для которых Россия является главным поставщиком газа. Представитель Украины в Молдавии Марко Шевченко предположил, что Киев может начать переговоры с потребителями российского газа, если они выразят интерес к его покупке и согласятся на транзит через Украину.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин также заявил, что в случае отказа Украины продлевать соглашение о транзите газа с Россией после 2024 года, это нанесет ущерб Европейскому союзу и негативно скажется на самой Украине.