Украина будет праздновать Рождество 25 декабря

Cегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Трудовой кодекс страны, которым перенесены даты некоторых государственных праздников.

В тексте говорится о переносе празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря, Дня защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября, а Дня Украинской Государственности с 28 июля на 15 июля.

Эти изменения в календаре государственных праздников связаны с переходом украинских церквей на новоюлианский календарь, из-за которого и произошло смещение ряда религиозных праздников, к которым в Украине привязаны некоторые государственные праздники.