Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении десяти лиц, которые подозреваются в уклонении от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в особо крупном размере коммерческим строительным предприятием.

Под следствием оказались учредители, руководители, а также подконтрольные им индивидуальные предприниматели.

«Двое основных подозреваемых после возбуждения уголовного дела задержаны и водворены в изолятор временного содержания, — сообщает Следственный комитет. —

Сотрудниками следственного управления во взаимодействии с УДФР проводятся неотложные следственные действия, в том числе направленные на возмещение ущерба. Проведены обыски по месту жительства и работы фигурантов, наложен арест на имущество в сумме не менее 550 000 рублей. Установлено наличие у подозреваемых дорогостоящего недвижимого имущества, оформленного на третьих лиц, а также специальной техники. Допрашиваются подозреваемые и свидетели.

В ходе обыска по месту жительства у одного из подозреваемых изъята крупная сумма денежных средств, которая будет обращена в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Расследование уголовного дела продолжается…»