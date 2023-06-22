Угроза взрыва на Запорожской АЭС: есть ли опасность для Беларуси?

Сначала глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, а сегодня и президент Владимир Зеленский заявили об угрозе взрыва на Запорожской АЭС, которая находится под контролем россиян.

Россия, в свою очередь, заявляет, что если и есть угроза станции, то она исходит от Украины.

Как бы то ни было, о существовании угрозы говорят обе стороны. Украинцы на всякий случай уже кинулись в аптеки скупать йодид калия. А есть ли угроза для Беларуси?

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была взята под контроль Россией после боев в Энергодаре еще в начале марта 2022 года. ЗАЭС не производит энергию с сентября 2022 года, когда был остановлен последний энергоблок станции. Насколько известно, энергоблоки ЗАЭС находятся в режиме «холодный останов», что минимизирует риск техногенной катастрофы в случае попадания ракеты, взрыва или другого ЧП. Но ситуация все равно чрезвычайно опасная.

Роза ветров в Запорожье такова, что основными направлениями ветра там являются северо-восточный, восточный и северный. Для сведения: метеорологическое направление ветра указывает, откуда ветер дует. То есть северный ветер дует с севера на юг, восточный – на запад и так далее.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в августе прошлого года рассказывал, что российские военные, проанализировав возможные последствия, пришли к выводу, что по масштабам радиоактивного загрязнения авария на Запорожской АЭС значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. По его словам, зона заражения составит более 5,3 тысяч квадратных километров. В нее попадут Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Винницкая области, ДНР и ЛНР, приграничные районы России, Беларуси, Болгарии и Румынии. Кроме того, после аварии Черное море вплоть до Босфора, а также весь Азовский бассейн перестанут быть пригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными высоким уровнем радиации…

Прямо противоположной точки зрения придерживается другой известный российский эксперт, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич. Он отметил, что масштаб трагедии будет меньше, чем после Чернобыля.

«Крайне маловероятно, что будет второй Чернобыль. Здесь облученное ядерное топливо находится в сухих хранилищах, это максимум, что может быть поражено. Не будет такого происшествия, как было в Чернобыле», – уверен Марцинкевич.

Одним словом ситуация напоминает жестокую «русскую рулетку», когда в обойме обязательно есть один патрон, который может стать роковым. В результате огромное количество людей и даже государств вынуждены гадать: пронесет-не пронесет.