Угроза есть или все-таки нет: кому верить?

В течение нескольких дней из уст официальных лиц прозвучали прямо противоположные заявления на счет безопасности Беларуси.

Иван Тертель, председатель КГБ:

«Мы прогнозируем значительную эскалацию обстановки по периметру нашей страны. Это связано, во-первых, с темой боевых действий на южном направлении. С этим все сейчас связано. И второе — не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это прежде всего центры за границей, которые планируют эту деятельность при поддержке непосредственно кураторов, в том числе из числа иностранных спецслужб. Планируется ряд таких серьезных акций на нашей территории. Спонсоры не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость. А спонсоры — это иностранные заинтересованные лица, как физические, так и спецслужбы и другие организации. В этих условиях глава государства распорядился, чтобы мы доложили предложения по реагированию на эти все вызовы».

2 мая, по итогам совещания с участием Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко:

«Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: «Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются».

28 апреля, во время поездки по Гомельской области.