Угнал авто соседа, но далеко не уехал

Житель агрогородка Ленино оставил свой автомобиль во дворе, а заметив ее пропажу, позвонил в милицию. Оперативники установили, что машину угнал сосед потерпевшего.

34-летний неоднократно ранее судимый мужчина выпивал с приятелями у себя дома. Когда спиртное закончилось, знакомые отправились продолжить вечер в одном из местных увеселительных заведений.

Двое друзей уехали на такси, а пьяный хозяин решил догнать гостей на соседской машине чуть позже. Автомобиль стоял во дворе, задняя дверь его была не заперта, а ключи находились в замке зажигания. Однако далеко уехать ему не удалось – не справился с управлением и съехал в кювет.

Через несколько часов неисправное транспортное средство было обнаружено в ближайшем овраге, где его и бросил угонщик.

В отношении местного жителя следователями возбуждено уголовное дело.