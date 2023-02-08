Ученым из Сингапура впервые в мире удалось восстановить разрушенную почку

Команде ученых из Медицинской школы Duke-NUS Национального кардиологического центра Сингапура (NHCS) совместно с коллегами из Германии впервые в мире удалось восстановить почку, не прибегая к пересадке и гемодиализу. Эксперты выявили, что если заблокировать повреждающий и регулирующий рубцы белок интерлейкин-11 (IL-11), то начнется регенерация клеток в органе. Именно этот белок провоцирует воспаление, а также образование рубцов (причем не только в почках, но и в любом другом органе).

Ученые уверены, что открытие поможет справиться как с острыми, так и с хроническими заболеваниями почек. То есть у людей с почечной недостаточностью и другими опасными патологиями появился шанс на полное выздоровление. Эксперимент на мышах уже показал отличный результат.

«Мы обнаружили, что IL-11 вреден для функции почек и вызывает развитие хронического заболевания. Команде удалось доказать, что терапия анти-IL-11 может лечить почечную недостаточность, обращать вспять диагностированное хроническое заболевание органа и восстанавливать его функцию. У мышей регенерация прошла успешно. Важно, что такой метод безопасен даже при длительном использовании», — заключил профессор Стюарт Кук, один из ведущих авторов исследования.