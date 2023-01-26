Ученые создали украшения на основе теории хаоса

Команда итальянских ученых превратила поразительные, сложные извилистые формы теории хаоса в настоящие ювелирные изделия, говорится в новой работе, опубликованной в журнале Chaos. Эти изделия не просто вдохновлены теорией хаоса, они были созданы непосредственно на основе ее математических принципов.

«Видеть, как хаотические формы превращаются в реальные, отполированные, блестящие, физические ювелирные изделия, было большим удовольствием для всей команды. Трогать и носить их было также чрезвычайно интересно, — говорит соавтор Элеонора Билотта из Университета Калабрии. — Мы думаем, что это та же радость, которую испытывает ученый, когда его теория обретает форму, или художник, когда он заканчивает картину».

Изделия необычной формы изготовлены из бронзы и серебра. Часть из них создал ювелир по чертежам и моделям, предоставленным учеными. Другую часть, которая оказалась наиболее сложной по структуре, напечатали на 3D-принтере, пишет Ars Technica.