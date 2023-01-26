Форма украшений создана на основе математических принципов теории хаоса. Фото: arstechnica.com

Команда итальянских ученых превратила поразительные, сложные извилистые формы теории хаоса в настоящие ювелирные изделия, говорится в новой работе, опубликованной в журнале Chaos. Эти изделия не просто вдохновлены теорией хаоса, они были созданы непосредственно на основе ее математических принципов.

«Видеть, как хаотические формы превращаются в реальные, отполированные, блестящие, физические ювелирные изделия, было большим удовольствием для всей команды. Трогать и носить их было также чрезвычайно интересно, — говорит соавтор Элеонора Билотта из Университета Калабрии. — Мы думаем, что это та же радость, которую испытывает ученый, когда его теория обретает форму, или художник, когда он заканчивает картину».

Ученые создали украшения на основе теории хаоса
Форма украшений создана на основе математических принципов теории хаоса. Фото: arstechnica.com

Изделия необычной формы изготовлены из бронзы и серебра. Часть из них создал ювелир по чертежам и моделям, предоставленным учеными. Другую часть, которая оказалась наиболее сложной по структуре, напечатали на 3D-принтере, пишет Ars Technica.

Понятие хаоса может предполагать полную случайность, но для ученых оно обозначает системы, которые настолько чувствительны к начальным условиям, что их результат кажется случайным, скрывая лежащие в их основе внутренние правила порядка: фондовый рынок, бунтующие толпы, мозговые волны во время эпилептического припадка или погода.

Ученые создали украшения на основе теории хаоса
Фото: arstechnica.com

В хаотической системе крошечные эффекты усиливаются за счет повторения, пока система не станет критической. Корни современной теории хаоса уходят в случайное открытие, сделанное в 1960-х годах математиком-метеорологом Эдвардом Лоренцем.

В нем изучаются процессы, которые нельзя предсказать, используя традиционные математические теоремы или законы. Речь идет о сложном поведении детерминированных динамических систем, к которым, например, относятся турбулентные потоки и некоторые виды аритмий сердца.

Ученые создали украшения на основе теории хаоса
Форма украшений создана на основе математических принципов теории хаоса. Фото: arstechnica.com
Ученые создали украшения на основе теории хаоса
Форма украшений создана на основе математических принципов теории хаоса. Фото: arstechnica.com

Причудливый внешний вид украшений объясним историей их создания. На этапе проектирования специалисты использовали симуляцию различных аттракторов — ходовой термин из теории хаоса, — чтобы с их помощью задать параметры для выбора желаемой формы аксессуаров. Украшения, как и вся теория хаоса, получились запутанными.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА