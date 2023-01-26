Ученые создали украшения на основе теории хаоса

Команда итальянских ученых превратила поразительные, сложные извилистые формы теории хаоса в настоящие ювелирные изделия, говорится в новой работе, опубликованной в журнале Chaos. Эти изделия не просто вдохновлены теорией хаоса, они были созданы непосредственно на основе ее математических принципов.
«Видеть, как хаотические формы превращаются в реальные, отполированные, блестящие, физические ювелирные изделия, было большим удовольствием для всей команды. Трогать и носить их было также чрезвычайно интересно, — говорит соавтор Элеонора Билотта из Университета Калабрии. — Мы думаем, что это та же радость, которую испытывает ученый, когда его теория обретает форму, или художник, когда он заканчивает картину».
Изделия необычной формы изготовлены из бронзы и серебра. Часть из них создал ювелир по чертежам и моделям, предоставленным учеными. Другую часть, которая оказалась наиболее сложной по структуре, напечатали на 3D-принтере, пишет Ars Technica.
Понятие хаоса может предполагать полную случайность, но для ученых оно обозначает системы, которые настолько чувствительны к начальным условиям, что их результат кажется случайным, скрывая лежащие в их основе внутренние правила порядка: фондовый рынок, бунтующие толпы, мозговые волны во время эпилептического припадка или погода.
В хаотической системе крошечные эффекты усиливаются за счет повторения, пока система не станет критической. Корни современной теории хаоса уходят в случайное открытие, сделанное в 1960-х годах математиком-метеорологом Эдвардом Лоренцем.
В нем изучаются процессы, которые нельзя предсказать, используя традиционные математические теоремы или законы. Речь идет о сложном поведении детерминированных динамических систем, к которым, например, относятся турбулентные потоки и некоторые виды аритмий сердца.
Причудливый внешний вид украшений объясним историей их создания. На этапе проектирования специалисты использовали симуляцию различных аттракторов — ходовой термин из теории хаоса, — чтобы с их помощью задать параметры для выбора желаемой формы аксессуаров. Украшения, как и вся теория хаоса, получились запутанными.