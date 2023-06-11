Ученые «скрестили» пластик с антисептиком. Зачем?

Новое пластиковое покрытие, убивающее бактерии и вирусы, может помочь решить проблему больничных супербактерий, считают исследователи из Ноттингемского университета, которые создали этот материал, используя обычное дезинфицирующее средство, пишет express.co.uk.

В ходе испытаний выяснилось, что этот материал эффективно убивает микробы, ответственные за различные инфекции и заболевания, включая такие как COVID-19.

Опасность, которую представляют внутрибольничные инфекции, была выдвинута на первый план пандемией Covid-19, во время которой, каждый пятый человек, лечившийся от тяжелого «ковида» в больнице, заразился им, уже будучи пациентом.

Многие вспышки являются результатом штаммов, устойчивых к противомикробным препаратам. Кроме того, некоторые виды микробов способны выживать и оставаться заразными на поверхностях в больницах в течение нескольких месяцев, даже несмотря на агрессивные методы очистки.

«Пластик — настолько широко используемый материал, что, как мы знаем, он может содержать инфекционные микроорганизмы», — говорят изобретатели нового материала. — «В больницах пластик используется во всем: от внутривенных пакетов и имплантируемых устройств до больничных кроватей и сидений для унитазов. Учитывая это, мы хотели найти способ использования этого материала для уничтожения бактерий».

И ученые смогли это сделать. Они связали дезинфицирующее средство с полимером и создали новый материал покрытия. Этот материал не только быстро действует, убивая бактерии в течение 30 минут, но не распространяется, не вымывается с поверхности при прикосновении.

Изготовление пластиковых изделий из этого материала может помочь решить проблему устойчивости к антибиотикам и снизить внутрибольничные инфекции, считают ученые.