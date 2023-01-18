Инъекции белка могут восстановить мышцы после сердечного приступа. Новый метод разработали сотрудники Университета Сиднея.

Авторы нового исследования разработали средство, которое может обратить вспять потерю эластичности поврежденной сердечной ткани. Они использовали инъекции тропоэластина — растворимого предшественника эластина, молекулы, позволяющей тканям организма расширяться и сжиматься. «Тропоэластин может восстанавливать сердце, потому что является точной копией природного эластичного белка организма», — объясняют ученые.

Сердечно-сосудистые заболевания являются самой большой причиной смерти во всем мире. Среди последствий сердечного приступа — повреждение сердечной мышцы, которая, со временем, превращается в рубцовую ткань. Она затрудняет перекачку и транспортировку крови, поскольку не отличается эластичностью и гибкостью здоровой сердечной мышцы. Обратить это вспять невозможно, пишет Хайтек.

Однако ученые нашли решение — восстановление сердца с помощью инъекций тропоэластина. В доклинических исследованиях ученые вводили очищенное вещество в стенку сердца крыс спустя несколько дней после индуцированного сердечного приступа. Они применили новый хирургический метод с использованием ультразвука, направляя иглу прямо в стенку сердца. Это менее инвазивно.

Двадцать восемь дней спустя поврежденная и зарубцевавшаяся сердечная мышца почти восстановилась. Она стала эластичнее и ее мышечные функции стали напоминать те, которые были до сердечного приступа.