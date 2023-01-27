Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали компьютерную модель вируса H1N1 на атомном уровне. Она помогает выявлять его новые уязвимые места на основе движения гликопротеина движений.

Модель пригодится для разработки вакцин против гриппа и противовирусных препаратов.

Основными мишенями противогриппозной вакцины являются два поверхностных гликопротеина — гемагглютинин (HA) и нейраминидаза (NA). Пока белок HA помогает вирусу связываться с клеткой-хозяином, NA действует как ножницы. Он отсекает HA от клеточной мембраны, позволяя вирусу размножаться. Хотя свойства обоих гликопротеинов уже известны ученым, в том, как они движутся, остается много неизвестного, пишет Хайтек.

Традиционно вакцины против гриппа нацеливаются на «головку» белка HA на основе неподвижных изображений. На них он выглядит плотно и малоподвижно. Однако новая модель показала динамическую природу HA и «дыхательное» движение. Благодаря нему ученые заметили ранее неизвестный участок иммунного ответа.

Данные пригодятся, чтобы больше узнать о перемещении, росте и развитии вируса гриппа и, в итоге, создать универсальную вакцину от вируса. «Нас в основном интересуют HA и NA, но есть и другие белки, ионный канал M2, мембранные взаимодействия, гликаны и множество других объектов и аспектов, которые стоит изучить», — заключают ученые.