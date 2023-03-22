Ученые предупреждают: Земле грозит не перенаселение, а острая нехватка людей

В мире сложилось устойчивое представление о неизбежном перенаселении нашей планеты и связанных с этим глобальных проблемах выживания для миллионов людей. С этим решительно не согласен Себастьян Детмерс, возглавляющий одну из крупных платформ для подбора персонала StepStone.

В своей статье для новостного портала Business Insider он утверждает, что все выглядит с точностью до наоборот — уже в ближайшем будущем нас ожидает нехватка людей, а это чревато глобальным экономическим хаосом.

Параллельно с ростом населения (недавно оно достигло 8 миллиардов) идут и разрушительные процессы сокращения его численности, которые дадут о себе знать уже в ближайшие четыре десятилетия. Это в первую очередь касается преуспевающих стран с высоким уровнем жизни.

По словам Детмерса, успехи в здравоохранении, финансовое благополучие, высокий уровень образования и увеличившаяся продолжительность жизни привели к падению рождаемости в развитых странах и связанному с этим растущему дефициту квалифицированной рабочей силы. Вывод простой — если некому будет работать, то уже совсем скоро многим странам придется забыть о прежнем материальном благополучии.

Как показывают результаты исследований Фонда Гейтса, к концу текущего столетия трудоспособное население Италии, Испании и Греции сократиться на 50%, а Польши, Португалии, Румынии, Японии и Китая — почти на 75 %.

Сокращение численности трудоспособного населения неизбежно приведет к снижению эффективности экономики, независимо от сферы деятельности — начнет падать производство, сокращаться бизнес, снижаться общий экономический рост, а население начнет беднеть.

Спасти ситуацию, по мнению ученого, может «революция в умах», а именно — передовые технологии и новые идеи, в частности, искусственный интеллект и роботы, способные заменить человека в рутинных задачах, что откроет работникам возможность получить хорошее образование и более профессиональную подготовку, пишет Техкульт.