Ученые обнаружили в космосе таинственный объект, посылающий сигналы каждые 22 минуты

В глубоком космосе находится загадочный объект, который вот уже минимум 33 года каждые 22 минуты посылает сигнал. Астрономы не знают, что это.

Необычный объект расположен в созвездии Щита на расстоянии 15 000 световых лет от нашей планеты, сообщил портал gizmodo.com.

Этот объект поставил ученых в тупик своими сверхдлинными периодами, испуская радиоволны каждые 22 минуты. Делает он это уже минимум 33 года, с того момента, были зафиксировали первые импульсы (тогда на них не обратили внимания).

Астрономы склоняются к версии, что это магнетар (есть редкий тип звезды с чрезвычайно сильным магнитным полем. Но все обнаруженные до этого магнетары характеризовались короткими вспышками с периодичностью до пяти минут. Судя же по характеристикам таинственного объекта, он вообще не должен излучать радиоволны.

«Этот объект вращается слишком медленно, чтобы изучать радиоволны. Если предположить, что это магнетар, то он не должен их излучать. Но мы их фиксируем», — говорят ученые.

Астрономы ждут завершения строительства крупнейшего в мире радиотелескопа Square Kilometer Array и надеются, что с его помощью станет ясна природа таинственного объекта.