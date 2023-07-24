Ученые нашли живое доказательство бессмертия?

На зоологической станции, расположенной в Италии, ученые совершили захватывающее открытие. Они обнаружили медузу с названием Turritopsis dohrnii, способную жить вечно. Эту новость опубликовали в престижном журнале The Biologist.

В ходе исследования морского обитателя, научный коллектив обнаружил, что некоторые представители этого вида продолжают жить уже свыше 66 миллионов лет, что делает их старше даже самого исчезнувшего динозавра. Об этом сообщает «Газета.ру».

Ученые установили феноменальную способность этой медузы к обратному старению. Если она становится слишком старой или получает повреждения, то возвращается к форме полипа и затем перерождается. Чтобы совершить этот невероятный процесс, медуза поглощает свои собственные щупальца, превращаясь в кластер недифференцированных клеток на дне моря.

Для того чтобы подтвердить свои наблюдения, ученые провели эксперименты в лаборатории, в результате которых они смогли добиться повторного возвращения медузы к стадии полипа до 10 раз за два года.

Анализируя эти изменения, исследователи смогли обнаружить свыше тысячи генов, связанных со старением и восстановлением ДНК. Будущие генетические исследования помогут еще более подробно исследовать клеточные механизмы, лежащие в основе вечной жизни этой необычной медузы.