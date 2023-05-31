Ученые нашли причину внезапной смерти младенцев

Уже на протяжении 70 лет медики изучают синдром внезапной детской смерти (СВД), но точные причины до сих пор не были известны, пишет Naked Science.

Отмечается, что этот синдром считается одной из ведущих причин младенческой смертности — ежегодно СВДС уносит чуть меньше двух детей из тысячи новорожденных. Даже вскрытие не позволяет установить точную причину их гибели.

Чтобы разобраться в причинах смерти малышей во сне, исследователи из нескольких научных центров США проанализировали ткани мозга 70 погибших детей, проверив их на наличие каких-либо аномалий, и опубликовали результаты в журнале Journal of Neuropathology & Experimental Neurology.

В гибели детей обвинили аномалии в развитии мозга, мешающие ребенку вовремя перевернуться и не задохнуться. «Ученые обнаружили, что в мозгу погибших от СВДС младенцев дефективен один из рецепторов серотонина — 2А/C. Предыдущие исследования на грызунах показали, что этот рецептор играет ключевую роль в процессах пробуждения и аутореанимации, защищая кислородный статус мозга во время сна», — говорится в сообщении.

Таким образом, заявили исследователи, СВДС возникает при стечении трех обстоятельств: критический период кардиореспираторного развития в первый год жизни ребенка, внешний стрессор, такой как положение лицом вниз или придавливание ребенка лежащим рядом родителем, и биологическая аномалия в мозгу ребенка, которая не дает ему проснуться при критически низком уровне кислорода в мозгу.

Благодаря открытию австралийских ученых медики получат возможность разработать скрининговый тест, чтобы выявлять младенцев, подверженных риску «смерти в колыбели», и предотвращать трагедии.