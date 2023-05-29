Ученые: через 20 лет люди не увидят звезд в ночном небе

«Световое загрязнение» ночного неба может привести к тому, что через 20 лет звезды невозможно будет увидеть невооруженным глазом, предупреждают ученые.

Широкое использование светоизлучающих диодов и других форм уличного освещения сильно осветляет небо в ночное время суток и делает звезды трудноразличимыми для человеческого глаза.

В 2016 году астрономы выяснили, что треть населения Земли больше не может наблюдать Млечный путь, а с тех пор световое загрязнение стало еще сильнее. С учетом текущего темпа распространения ночного освещения большинство крупных созвездий трудно будет заметить на небе уже через 20 лет. Это чревато серьезными культурными и научными потерями, считают ученые.

Немецкий физик Кристофер Киб заявил, что «световое загрязнение» ежегодно усиливает яркость неба на 10%. Это означает, что ребенок, рожденный тогда, когда в ночном небе было видно 250 звезд, к своему совершеннолетию сможет разглядеть лишь около 100 звезд.

Ученые призвали направлять уличное освещение вниз, использовать в нем красные и оранжевые оттенки и избегать сине-белого света.

Световое загрязнение ночного неба до сих пор не воспринимается обществом, как угроза, отмечают ученые. Они настаивают на принятии срочных мер, поскольку помимо астрономического и культурного влияния «световое загрязнение» несет серьезные экологические последствия: морские черепахи и перелетные птицы, ориентирующиеся на свет Луны, сбиваются с пути и погибают. Также источники искусственного освещения привлекают насекомых, которые служат пищей для птиц и животных, сообщает The Guardian.