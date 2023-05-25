Учения по работе следователей в условиях боевых действий провели в Беларуси

В Беларуси прошли учения, в ходе которых были отработаны действия следователей в условиях боевых действий. Их провели совместно Институт Следственного комитета, Военная академия и Госкомитет судебных экспертиз, сообщает СК.

“Представители Военной академии и Государственного комитета судебных экспертиз рассказали об особенностях проведения осмотров и назначения экспертиз в случаях применения огнестрельного оружия, а также по взрывам, раскрыли нюансы обеспечения мер безопасности при проведении таких осмотров, что закономерно должно учитываться следователями при производстве процессуальных действий”, – рассказали в СК.

После этого следователей вывезли на полигон Военной академии, где прошло занятие по теме «Взаимодействие военных подразделений со следователями при осмотре места происшествия в ходе боевых действий».

Был смоделирован захват населенного пункта незаконным вооруженным формированием. Курсанты Военной академии освободили его от условного противника, провели зачистку и создали условия для работы следователей. В ходе занятия применялись разведывательная техника, боевые машины, квадрокоптер.

После освобождения населенного пункта в него зашли следователи и занялись документированием деятельности «захватчика».

Следователи отрабатывали навыки по описанию и изъятию боевого огнестрельного оружия, боеприпасов, следов выстрелов и взрывов, определению возможных мест ведения огня. Помощь им оказывали эксперты-взрывотехники и баллисты.

Также были отработаны нештатные ситуации: во время работы следователей по населенному пункту был сымитирован артиллерийский удар, некоторые из следователей получили “ранения”.