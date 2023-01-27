По данным следствия, 15 января из Кожан-Городка в правоохранительные органы поступило сообщение от 41-летней женщины о смерти ее 44-летнего супруга.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. При осмотре тела погибшего были обнаружены множественные травмы головы, а на одежде и полу – следы крови, что говорило о криминальном характере смерти.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники милиции задержали 48-летнего соседа, который отрицал свою причастность к убийству.

Следователем и экспертами проведен тщательный осмотр дома подозреваемого, в ходе которого было найдено спрятанное орудие преступления – топор. В сарае обнаружены следы крови, а также иные следы и предметы, свидетельствующие о преступлении.

Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и под тяжестью доказательств фигурант признался в совершенном преступлении. В ходе проведения проверки показаний на месте он детально рассказал об обстоятельствах убийства, отметив, что принял погибшего за вора.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. С его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех причин трагедии.