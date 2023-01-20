Нанес ей не меньше 26 травм ножом, вилкой и топором

В конце августа минувшего года мужчина во время ссоры с женой умышленно нанес ей различными предметами – ножом, топором, двузубой кухонной вилкой и иными предметами – удары по различным частям тела. Всего обвиняемый нанес супруге не менее 26 травм.

В квартире в этот момент находился их малолетний сын.

Как сообщает прокуратура, «женщина умерла на месте происшествия от совокупности ран шеи, от массивной кровопотери и геморрагического шока.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области согласились с квалификацией содеянного по п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Мера пресечения осталась прежней – заключение под стражу».