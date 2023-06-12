У православных начался Петров пост

Петров пост — летний многодневный пост, установленный в честь памяти двух наиболее почитаемых апостолов – Петра и Павла. Его продолжительность каждый год разная. Она зависит от даты празднования Пасхи и может составлять от 8 до 42 дней.

В 2023 году он будет длится 30 дней: с 12 июня по 11 июля (включительно).

Запреты Петрова поста

Существует ряд запретов, которые стараются соблюдать православные воцерковленные люди:

• нельзя жениться, венчаться и проводить другие громкие торжества,

• следует отказаться от алкоголя и курения, лишь в воскресенье разрешается бокал красного вина,

• занимать деньги,

• каким-либо образом проявлять негатив, даже допускать плохие мысли,

• постящиеся максимально ограничивают просмотр телевизора и пользование интернетом.

Кому разрешается не соблюдать пост

По физиологическим, медицинским и возрастным причинам от вхождения в пост лучше отказаться детям, пожилым, беременным и кормящим женщинам, людям с нарушенным обменом веществ, больным диабетом, людям с пищеварительными заболеваниями, онкобольным, страдающим от дисфункции почек, проходящим послеоперационную реабилитацию, людям с хроническими заболеваниями и острыми респираторными инфекциями.

Как и в любой другой пост, каждый человек должен индивидуально определить для себя меру. Что касается ограничений в питании, то тут важно не навредить здоровью. Если есть проблемы, лучше посоветоваться с лечащим врачом, прежде чем составлять постное меню.

Разрешённые продукты во время Петрова поста

Овощи и фрукты. Эти продукты являются основой постного питания. Овощи используют для приготовления салатов, основных блюд, закусок и гарниров. Фрукты становятся отличной альтернативой десерта и полезным перекусом. Их большое разнообразие позволяет сделать свой рацион насыщенным и интересным.

Сухофрукты и орехи. Курага, чернослив, финики, изюм, грецкие орехи, миндаль, кешью станут главными лакомствами во время поста. Эти продукты богаты витаминами, а орехи содержат высокий процент жиров и белков. Однако не стоит забывать об их высокой калорийности.

Крупы. Рынки и супермаркеты предлагают большое разнообразие круп: рис, гречка, киноа, кукурузная крупа, овсянка, производные пшеницы станут отличным гарниром. Приправив кашу мёдом, сухофруктами или орехами можно получить сладкий и сытный десерт. Крупы являются источником сложных углеводов, что отвечает за чувство насыщения и позволяет долго не ощущать голода.

Бобовые культуры. Соя, горох, нут, чечевица, бобы, фасоль – отличный источник белка во время поста. Правильно приготовленные блюда заменят мясные продукты. Тем, кто не может отказаться от молочных продуктов можно разнообразить свой рацион сырами, молоком, йогуртом, которые делаются из сои. По своим вкусовым качествам они не уступают продуктам, изготовленным на молочном сырье.

Грибы. Ценный источник белка и альтернатива мясу. Их употребляют в пищу в сыром, сушёном, солёном виде, тушат, жарят, варят, готовят на пару.

Рыба и морепродукты. Разрешается в некоторые дни поста. Рыбу лучше не жарить. Рекомендуется отдать предпочтение тушёным, варёным или приготовленным на пару блюдам.

Растительное масло. Служит источником жиров и жирорастворимых витаминов. Добавляется в качестве заправки к салатам и гарнирам.

Мёд. Его едят в качестве десерта, а также добавляют в другие блюда: фруктовые салаты, каши, кисели, компоты, выпечку.

Кондитерские и хлебобулочные изделия. Разрешены те продукты, для приготовления которых не используют яйца и продукты молочного происхождения.

Во время поста необходимо тщательно следить за питьевым режимом. В сутки рекомендуется выпивать 1,5-2 литра чистой воды. Мозг человека часто ошибочно воспринимает чувство жажды, как голод. При желании отправиться на перекус, рекомендовано выпивать стакан воды. Это предотвратить переедание.