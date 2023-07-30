У «Нафтана» новый гендиректор

Генеральным директором ОАО «Нафтан» назначен Олег Жебин, который до этого работал на предприятии заместителем руководителя по химическому производству и возглавлял завод «Полимир».

Сообщая о назначении, корпоративная газета «Вестник Нафтана» напоминает, что по результатам работы в 2022 году Олег Жебин был признан лучшим руководителем Витебской области, а также предлагает познакомиться с интервью, которые ранее давал новый гендиректор. Так, химию он называл драйвом и поэзией, а профессию химика – самой увлекательной и многогранной.

А вот что сказал Олег Жебин в интервью журналистам после своего назначения.

Он отметил, что «Нафтан» работает стабильно, хотя в целом по нефтехимическому комплексу были утеряны некоторые рынки. В настоящее время продолжается поиск новых направлений экспорта. В частности, активно изучается китайский опыт и рынок, а также опыт россиян.

Основной задачей, которую придется решать, Олег Жебин назвал химическое направление.

«На нефтепереработке имеется большой потенциал сырья для нефтехимии, поэтому будем рассматривать производство и подбор технологий, которые позволят повысить эффективность работы и в целом обеспечить внутренние и внешние потребности, то есть выпускать ликвидную продукцию, востребованную на внутреннем и внешнем рынках», – считает новый руководитель.