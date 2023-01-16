Сотрудники Ленинского РУВД в ходе отработки жилого сектора обнаружили в квартире 46-летнего минчанина мини-завод по производству самогона.

В кухне мужчина установил самогонный аппарат, с помощью которого изготавливал крепкие алкогольные напитки.

Было обнаружено и изъято 500 литров полуфабриката (самогонной браги), 20 литров готового самогона.

За изготовление крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги) и хранение аппарата для их изготовления в отношении мужчины начат административный процесс в соответствии со ст. 13.27 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.